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51-летней жительнице Удмуртии грозит лишение свободы за убийство напавшего на нее мужа

В Удмуртии перед судом предстанет 51-летняя жительница Игринского района, которую обвиняют в убийстве супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, причиной преступления стал скандал.

Так, по версии следствия, супруги вместе распивали алкоголь у себя в доме в поселке Игра. Когда между ними возник конфликт, мужчина стал избивать жену и угрожать ей убийством. Женщина взяла нож и ударила им мужа в левую предлопаточную область. От полученного ранения он скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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