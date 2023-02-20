На Ставрополье обнаружен очаг падежа сельскохозяйственной птицы

На территории Апанасенковского района Ставропольского края зафиксирован случай падежа птицы. В округе проводятся обследования на предмет выявления вируса птичьего гриппа, сообщил глава местной администрации Денис Климов в своем Telegram-канале.

По информации главы района, в течение дня ветеринары и врачи проводят подворовый обход в населенном пункте, где зафиксирована гибель птиц.

«Ситуация под контролем: принимаются все необходимые профилактические меры для недопущения распространения вируса на территории округа», — написал Денис Климов.

Анастасия Назарова