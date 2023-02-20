Уфимское и белорусское предприятия заключили договор о сотрудничестве

Уфимское ООО «Капман» и белорусское ОАО «Камволь» заключили соглашение о сотрудничестве. Компания из Белоруссии будет предоставлять арамидные ткани для производства огнеупорной спецодежды. Планируется, что до октября текущего года уфимское производство сошьет из этого материала 20 тыс. летних и 8 тыс. зимних комплектов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Среди перспективных проектов — создание совместного производство домашней текстильной продукции с локализацией на одном из предприятий Башкирии. Белорусская сторона намерена найти потенциального партнера в ближайшее время, сообщили в правительстве региона. Кроме того, компанией ОАО «Гронитекс» до конца 2023 года заключен контракт на поставку пряжи с нефтекамским АО «Искож».

Создание предприятия на территории Башкирии позволит пользоваться всеми региональными мерами поддержки. По словам министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, в 2023 году для субсидии на закупку сырья, оборудования и программного к нему обеспечения в бюджете Башкирии предусмотрено 155 млн руб.

Заместитель председателя белорусского концерна «Легпром» Наталья Мурашко отметила, что в Башкирии «проще развиваться, используя меры поддержки» при том, что в Белоруссии «не хватает рабочих швей и машин». «Мы готовы искать у вас компетенции, площади и производственные мощности, чтобы производить хороший домашний текстиль в вашем регионе», — сказала она.

ООО «Капман» зарегистрировано в Уфе в 2015 году. Компания специализируется на производстве спецодежды. Принадлежит Сергею Капитонову. В 2021 году чистая прибыль компании составила 7,1 млн руб. при выручке 370 млн руб.

ОАО «Камволь» — крупнейшее предприятие легкой промышленности в Белоруссии. Находится в городе Минск. Сейчас поставляет продукцию в Россию, Украину, Молдову, Армению, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Турцию, Латвию, Сербию, Польшу, Литву.

Карина Мамаева

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