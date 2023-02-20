Лапша быстрого приготовления опасна для детей

Дымящийся стаканчик или корытце с лапшой быстрого приготовления представляет собой серьезную угрозу для вашего ребенка. И дело отнюдь не в химических составляющих вредной еды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

«Каждый второй ребенок, которого мы принимаем в связи с ожогами,— жертва лапши быстрого приготовления,— констатирует доктор Себастиан Фрув, ассистент кафедры хирургии медицинского факультета Чикагского университета.— Звучит анекдотически, но на самом деле большая проблема».

Это статистика конкретной больницы, а в целом по выборке, которой пользовались для своей работы чикагские медики, ожоги, вызванные неосторожным обращением с лапшой, составляют 31% всех ожоговых пациентов-детей.

Фрув продолжает: «Пора разработать программу, которая будет предотвращать подобного рода инциденты, с участием производителей лапши в том числе».

Детали исследования, в котором использовано 790 случаев ожогов, весьма грустные и несколько банальные. Большинство детей, ставших пациентами ожоговых центров из-за того, что они ошпарились кипятком стакана с лапшой, происходят из неблагополучных семей. Афроамериканцев существенно больше, чем белых; социальная, экономическая и образовательная среда у ошпарившихся детей — ненадлежащего уровня.

Это в основном дети без родителей. То есть вообще-то родители у них есть, но они не уделяют им должного внимания, а в качестве понятной и легкой страховки, чтобы оголодавший ребенок мог поесть, они оставляют им лапшу быстрого приготовления. И это часто ведет к ожогам. Причем, к сожалению, дети регулярно обвариваются так сильно, что их приходится госпитализировать и даже проводить восстановительные хирургические операции.

Понятно, что проблема эта далеко не только чикагская: в США каждый год обваривается 100 тыс. детей.

Фрув предупреждает, что беспечное отношение к кипятку, содержащемуся в порции лапши,— опрометчиво. «Даже взрослый, ошпарившийся таким количеством горячей жидкости, получит ожоги второй-третьей степени, а у детей это даст более серьезный эффект, у них более тонкая кожа, меньше жировой слой, да и сами они меньше, так что площадь ожога будет сравнительно больше, чем у взрослого пациента».

Самое простое, что можно сделать, считает Фрув,— это снизить температуру воды, которая заливается в лапшу. Если удастся довести ее до 50 градусов Цельсия, а это потребует всего-навсего просто более долгого ожидания при приготовлении еды, то последствия попадания такой жидкости на кожу ребенка будут существенно менее серьезными, чем это происходит сейчас, когда лапшу заваривают крутым кипятком.

Ольга Грибова, по материалам статьи