Лапша быстрого приготовления опасна для детей

Дымящийся стаканчик или корытце с лапшой быстрого приготовления представляет собой серьезную угрозу для вашего ребенка. И дело отнюдь не в химических составляющих вредной еды.
Фото: Getty Images
«Каждый второй ребенок, которого мы принимаем в связи с ожогами,— жертва лапши быстрого приготовления,— констатирует доктор Себастиан Фрув, ассистент кафедры хирургии медицинского факультета Чикагского университета.— Звучит анекдотически, но на самом деле большая проблема».
Это статистика конкретной больницы, а в целом по выборке, которой пользовались для своей работы чикагские медики, ожоги, вызванные неосторожным обращением с лапшой, составляют 31% всех ожоговых пациентов-детей.
Фрув продолжает: «Пора разработать программу, которая будет предотвращать подобного рода инциденты, с участием производителей лапши в том числе».
Детали исследования, в котором использовано 790 случаев ожогов, весьма грустные и несколько банальные. Большинство детей, ставших пациентами ожоговых центров из-за того, что они ошпарились кипятком стакана с лапшой, происходят из неблагополучных семей. Афроамериканцев существенно больше, чем белых; социальная, экономическая и образовательная среда у ошпарившихся детей — ненадлежащего уровня.
Это в основном дети без родителей. То есть вообще-то родители у них есть, но они не уделяют им должного внимания, а в качестве понятной и легкой страховки, чтобы оголодавший ребенок мог поесть, они оставляют им лапшу быстрого приготовления. И это часто ведет к ожогам. Причем, к сожалению, дети регулярно обвариваются так сильно, что их приходится госпитализировать и даже проводить восстановительные хирургические операции.
Понятно, что проблема эта далеко не только чикагская: в США каждый год обваривается 100 тыс. детей.
Фрув предупреждает, что беспечное отношение к кипятку, содержащемуся в порции лапши,— опрометчиво. «Даже взрослый, ошпарившийся таким количеством горячей жидкости, получит ожоги второй-третьей степени, а у детей это даст более серьезный эффект, у них более тонкая кожа, меньше жировой слой, да и сами они меньше, так что площадь ожога будет сравнительно больше, чем у взрослого пациента».
Самое простое, что можно сделать, считает Фрув,— это снизить температуру воды, которая заливается в лапшу. Если удастся довести ее до 50 градусов Цельсия, а это потребует всего-навсего просто более долгого ожидания при приготовлении еды, то последствия попадания такой жидкости на кожу ребенка будут существенно менее серьезными, чем это происходит сейчас, когда лапшу заваривают крутым кипятком.