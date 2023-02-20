В Пермском крае пройдет очередной митинг-концерт

В пермском парке им. Горького 22 февраля пройдет митинг-концерт ко Дню защитника Отечества. Как сообщили в правительстве региона, организаторами мероприятия выступают Народный фронт и «Молодая гвардия Единой России». На концерте выступят Пермский губернский оркестр, хор «Млада», «Хорус-квартет» и другие творческие коллективы Прикамья. Также с поздравлением должны обратиться первые лица региона и участники СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сентябре в регионах РФ, в том числе в Пермском крае, проходили митинги-концерты в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.