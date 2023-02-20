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В Пермском крае пройдет очередной митинг-концерт

В пермском парке им. Горького 22 февраля пройдет митинг-концерт ко Дню защитника Отечества. Как сообщили в правительстве региона, организаторами мероприятия выступают Народный фронт и «Молодая гвардия Единой России». На концерте выступят Пермский губернский оркестр, хор «Млада», «Хорус-квартет» и другие творческие коллективы Прикамья. Также с поздравлением должны обратиться первые лица региона и участники СВО.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сентябре в регионах РФ, в том числе в Пермском крае, проходили митинги-концерты в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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