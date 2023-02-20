«МРСК Урала» выкупит у «Фортума» энергообъекты в Озерске за 250 млн рублей

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» («Россети Урала») предварительно одобрил сделку по приобретению у ПАО «Фортум» объектов электросетевого имущества, расположенных в Озерске. Цена сделки составит 250 млн руб. Решение опубликовано в материалах компании на портале раскрытия корпоративной информации.

«МРСК Урала» намерено купить у «Фортума» движимое и недвижимое имущество, основностью целью использования которого является передача и распределение электроэнергии. В качестве особого требования указано получение ОАО «МРСК Урала» разрешения правительственной комиссии на совершения сделки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине декабря прошлого года ПАО «Фортум» направил в суд заявление о признании банкротом Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства Озерска из-за долга за энергоресурсы в размере 1,1 млрд руб. В январе этого года суд отказался принимать заявление к рассмотрению, поскольку установил, что задолженность постепенно погашается в рамках исполнительного производства.