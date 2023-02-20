Писателя и журналиста Филиппа Дзядко не пустили в Грузию

Главный редактор проекта Arzamas Филипп Дзядко не смог вернуться в Грузию после того, как прожил там год, уехал на время и пытался вернуться. Господина Дзядко продержали 16 часов в нейтральной зоне аэропорта, рассказал он РБК. После долгого ожидания он получил окончательный отказ без объяснения причин.

В пресс-центре МВД, в состав которого входит пограничная полиция, «Ъ» заявили, что министерство «никогда не комментирует решения, вытекающие из закона относительно правил и условий въезда иностранцев», а сотрудник пограничной полиции «самостоятельно решает вопрос, исходя из конкретной ситуации».

Георгий Двали, Тбилиси