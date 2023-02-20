Задержан экс-депутат Астраханской гордумы Андрей Невлюдов

Экс-депутат Астраханской городской думы и бывший кандидат на пост главы Красноярского района области Андрей Невлюдов задержан. Эту информацию «Ъ-Средняя Волга» подтвердили в следственном управлении.

Он подозревается в хищении денежных средств, предусмотренных на организацию работы по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих собак в ООО «Экоприют». К мошенничеству могут быть причастны сотрудники горадминистрации и управления ветеринарии. Речь идет о сумме порядка 28 млн руб.

Господин Невлюдов был задержан 16 февраля. Ведутся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Марина Ковалева