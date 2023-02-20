Полиция Петербурга задержала мошенников, отправлявших вместо техники заказчикам тряпки и песок

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пятерых местных жителей, которые обманывали на протяжении четырех лет покупателей интернет-магазинов. Вместо заказанной техники клиенты получали тряпки или пакеты с землей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По версии правоохранителей, преступную схему придумали двое 32-летних сообщников, которые привлекли еще троих подельников. Они якобы создали более 70 онлайн-маркетов, специализирующихся на продажах качественной текстильной продукции и цифровой техники. Одежда в реальности отшивалась кустарным способом в цехах Москвы, Подмосковья и городе Иваново.

Средний чек составлял от 4 тыс. до 5 тыс. руб., доставка осуществлялась лишь после ее полной оплаты.

«Однако, вскрыв полученную посылку, заказчик обнаруживал лишь несколько тряпок себестоимостью от 200 до 300 рублей, или же гаджеты, которые не соответствовали заявленным характеристикам, либо вовсе не работали. Кроме этого, злоумышленники клали в упаковки пакеты с песком или землёй, а после их отправки переставали выходить на связь»,–– сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В начале февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что экс-руководителей кооператива «Семейный капитал» по делу о финансовой пирамиде в Петербурге отправили в колонию.

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