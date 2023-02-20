Паводок в Ульяновске ожидается в конце марта

Различные муниципальные службы Ульяновска уже ведут подготовку к паводковому периоду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Синоптики прогнозируют, что половодье на малых водоемах на территории города ожидается с 27 марта по первую декаду апреля, на Волге – во второй декаде апреля. При этом высота снежного покрова в регионе составляет 25-30 см, что на 10-15 см ниже прошлогоднего уровня. Вода может достигать опасных отметок при заторах и резком потеплении.

В настоящее время ликвидировано шесть древесных завалов на реке Сельдь в районе поселка Дачный и ниже по течению.

Андрей Сазонов