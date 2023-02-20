Глава Анапы поручил держать на контроле вопрос качества воды в «Горгиппии»

Модернизацию системы водоснабжения микрорайона «Горгиппия» в Анапе необходимо держать на постоянном контроле, заявил глава курорта Василий Швец в ходе заседания штаба ресурсоснабжающих организаций (РСО).

По данным властей, сейчас идет бурение новых скважин, проведена реконструкция станции обезжелезивания воды, рассматривается вопрос об установке еще одной станции.

«Качество воды, которой пользуются жители микрорайона, должно соответствовать всем нормативам, ситуация с жалобами повториться не должна. Держите вопрос на постоянном контроле»,— обратился к представителю ресурсоснабжающей организации КЭСК Василий Швец.

Ранее жители одного из самых больших новых микрорайонов курорта жаловались, что в их квартиры подается ржавая вода.

Также были рассмотрены проблемные вопросы, которые за последние сутки поступили в Муниципальный центр управления. К примеру, жители Нижней Гостагайки пожаловались на низкое напряжение в сети. По словам начальника Анапского РЭС Николая Пальцева, над решением проблемы энергетики уже работают. Василий Швец поручил главе округа Василию Рогалеву совместно со специалистами «Россетей» обойти жителей и составить объективную картину, на каких улицах необходима замена высоковольтной линии.

В ходе совещания было отмечено, что энергетики завершают работы по переключению на новую линию абонентов на улице Виноградной в Бужоре, чтобы решить вопрос с низким напряжением.

Ведется работа в рамках реализации президентской программы догазификации. Директор филиала «Газпром газораспределение Краснодар» Сергей Дроздов на совещании сообщил, что в разных населенных пунктах задействовано 18 бригад, работы проводятся без выходных дней и без отставания от графика.

Наталья Решетняк

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