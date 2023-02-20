Жителя Ижевска подозревают в мошенничестве при аренде приставок на 236 тысяч рублей

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с арендой дорогостоящих приставок (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, по версии органов дознания, молодой человек брал в аренду игровые приставки, которые по истечению сроков не возвращал, а продавал через сайты объявлений. Полученные деньги он тратил на личные нужды. Всего сотрудники полиции установили его причастность к четырем фактами хищений.

Общий размер причиненного ущерба составил 236 тыс. руб. По всем фактам возбуждены уголовные дела.