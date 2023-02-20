Масленичные гуляния пройдут в Нижнем Новгороде 26 февраля

Традиционные масленичные гуляния пройдут в парках и скверах Нижнего Новгорода в воскресенье, 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В парке «Швейцария» с 11:00 до 15:00 для нижегородцев организуют анимационно-развлекательную программу с играми, конкурсами и концертом.

В парках «Дубки» и «Светлоярский» проводы зимы пройдут с 13:00 до 16:00. Там выступят вокальные и танцевальные коллективы и кавер-группы, жителей будут развлекать аниматоры, ростовые куклы, ходулисты. В Автозаводском парке с 12:00 до 19:00 запланирован праздничный концерт, ярмарка изделий народного творчества. В парках также пройдет фаер-шоу и сжигание чучела.

В кремле с 20 по 26 февраля нижегородцы могут посетить программу «Не все французу Масленица, или приключения иностранца на козьей Масленице», сообщил центр «Нижний 800». Посетителям расскажут об истории праздника и о том, как с ним связана коза. Для участия необходимо записаться по телефону 8 (831) 282-25-40 или 8 (904) 788-82-69. В последний день масленичной недели с 12:00 до 16:00 в кремле весну будут встречать с хороводами, танцами и угощениями.

Всю масленичную неделю в муниципальных библиотеках города будут проходить чаепития, мастер-классы, лектории и тематические викторины.

Елена Ковалева