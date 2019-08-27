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Парк вдоль Темерника в Ростове планируют создать в течение пяти лет

В Ростове приступили к созданию экологического парка вдоль реки Темерник. Территорию в районе ростовского зоопарка протяженностью 17 км планируют благоустроить в течение пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

На первом этапе реализации проекта планируют посадить зеленые насаждения на участке от моста на Шеболдаева и Вавилова до зоопарка (протяженность — 1,2 км). Также специалисты построят мост через реку, уложат велосипедные и пешеходные дорожки, обустроят места для отдыха и занятий спортом. Эта часть работы должна быть завершена к концу 2020 года, затем власти намерены приступить к развитию других территории вдоль реки. Отмечается, что убернатор Ростовский области Василий Голубев поручил до конца сентября определить конкретные задачи по строительству парка на каждый год.

Кристина Федичкина


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