«Фанагория» удвоит мощность своего питомника уже в этом году

В 2023 году мощность питомника одной из крупнейших виноделен России «Фанагория» увеличится вдвое, до 2 млн саженцев в год

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Компания смогла масштабировать технологию и увеличить количество занятых в процессе специалистов, чтобы удвоить количество саженцев, получаемых в уже работающем питомнике компании.

«Востребованность саженцев винограда в России чрезвычайно высокая. "Фанагория" ежегодно расширяет площадь своих виноградников, сейчас они занимают более 4 тыс. гектаров. И в этом году мы планируем увеличить их площадь еще на 400 га. Поэтому около 2/3 из выращенных в нашем питомнике саженцев мы используем для закладки собственных новых виноградников»,— отмечает генеральный директор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

В питомнике «Фанагории» выращиваются саженцы более 30 сортов винограда. Заказы на саженцы компания принимает за 1,5 года, и весь объем свободного посадочного материала уже забронирован заранее.

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ОАО АПФ ФАНАГОРИЯ