В Сочи директора бюджетной организации обвиняют в хищении 6 млн рублей

В Адлерский районный суд города Сочи направлено уголовное дело в отношении 67-летнего директора муниципального учреждения, который обвиняется в мошенничестве с присвоением бюджетных средств на сумму 6 млн руб., сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по материалам краевого управления ФСБ России. По данным следствия, директор муниципального учреждения в Адлерском районе фиктивно трудоустроил свою дочь и зятя на различные должности в возглавляемой им организации. В табели учета рабочего времени вносились ложные данные, на основании которых фиктивно трудоустроенным работникам начислялась заработная плата, а также иные выплаты и вознаграждения. Денежные средства получал директор муниципального учреждения и распоряжался ими по своему усмотрению.

На период предварительного следствия злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Анна Перова, Краснодар