Maersk договорилась о продаже своей логистической площадке в Петербурге

Датская логистическая компания AP Moller-Maersk (Maersk) заключила соглашение о продаже своих логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник, 20 февраля. В дальнейшем управлять комплексом в Петербурге будет импортер продуктов питания Arosa. Сделка вступила в силу с 17 февраля.

«Сделка получила необходимые разрешения регулирующих органов в ЕС и России, и после приобретения объектов IG Finance Development Limited заключила соглашение с Arosa, крупным импортером продуктов питания в России, на управление объектами в Санкт-Петербурге и Новороссийске»,— говорится в релизе.

Как отметил главный коммерческий директор Maersk Карстен Килдал, компания «чувствовала большую ответственность» перед оставшимися российскими сотрудниками, и «рада», что они сохранят рабочие места в новой структуре. В российском подразделении Maersk работает около 50 человек.

Maersk приняла решение о сворачивании деятельность в России в марте 2022 года в на фоне военной операции в Украине. Активы компании в стране составляют внутренний склад в Новороссийске площадью 28,7 тыс. кв. м. вместимостью 1,5 тыс. контейнеров и склад охлажденной и замороженной продукции в Петербурге площадью 23,5 тыс. кв. м.

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