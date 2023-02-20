Фабрика «С-теп» не смогла оспорить договор поручительства перед Сбербанком на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Фабрика “С-теп”» (ранее – ООО «Обувь России», входит в OR Group) в признании недействительным договора поручительства перед Сбербанком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным суда, договор был заключен в 2019 году для обеспечения обязательств другой компании группы – ООО «Дизайн-студия». Речь шла об открытии возобновляемой кредитной линии на 2 млрд руб. со сроком погашения до 11 марта 2022 года. Представители «Фабрики “С-теп”» в заявлении утверждали, что сделка поручительства не прошла процедуру одобрения владельцами компании, и просили признать ее недействительной.

«При подписании договора поручительства банку было представлено решение об одобрении данной сделки как крупной, что подтверждается протоколом внеочередного собрания участников от 12 марта 2019 года. Таким образом, вопреки утверждениям истца, данная сделка была одобрена участниками общества»,– говорится в решении суда. Там же указывается на пропуск исковой давности. Согласно выводам суда, обратиться с заявлением компания могла до 13 марта 2020 года.

OR Group — торговая платформа, которая объединяет маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек, изготавливает обувь под собственными брендами. Группа была основана в 2003 году в Новосибирске, включена в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. С начала 2022 года входящее в группу ООО «ОР» допустило серию дефолтов по нескольким выпускам облигаций. После 17 октября в арбитражные суды начали поступать заявления о банкротстве компаний группы.

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Дарья Решетникова