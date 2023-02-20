Книги по саморазвитию и фантастика оказались самыми популярными в Удмуртии в 2022 году

В 2022 году самой популярной книгой среди пользователей в Удмуртии оказалась «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», написанная Ольгой Примаченко. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в пресс-службе книжного сервиса Литрес. На второй позиции оказалась аудиокнига «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой, на третьем — «Месяц за Рубиконом» Сергея Лукьяненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Кроме того, в пятерке лучших оказались книги «Тревожные люди» Фредрика Бакмана и «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» под авторством Эдит Ева Эгер. В топ-10 вошли книги «Лето волонтера», «Три дня Индиго» и «Семь дней до Мегиддо» Сергея Лукьяненко, а также «Судьба по книге перемен» Татьяна Устинова и «1984» Джордж Оруэлл.

Отмечается, что в целом по России и по Удмуртии наибольшей популярность пользовались книги в жанрах фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, а также знания и навыки.