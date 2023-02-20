Экс-глава Кубани опроверг покупку 50% камчатской рыбодобывающей компании

Экс-губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства России Александр Ткачев опроверг информацию о покупке 50%-ной доли в камчатской рыбодобывающей компании «Витязь-авто». Он сообщил изданию ТАСС, что никакого отношения к этой компании не имеет.

17 февраля «РБК» со ссылкой на источники сообщил, что бизнесом на Дальнем Востоке займется связанная с семьей бывшего главы Кубани Mantera Group. Компания основана Романом Баталовым, которого СМИ называют зятем Александра Ткачева. Она принадлежала господину Баталову до ноября 2022 года.

Как писал «Ъ-Кубань», Mantera Group владеет активами в сфере туризма и развлечений на Кубани и в других регионах РФ, в том числе на Дальнем Востоке.

Татьяна Ручкина

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