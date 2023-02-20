Spiegel: МИД Германии намерен назначить посла по феминистской внешней политике

Правительство Германии может учредить институт посла по вопросам феминистской внешней политики. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на проект «Руководства по феминистской внешней политике» главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

«Мы назначим посла по феминистской внешней политике. Он обеспечит внедрение внешнеполитического курса в духе феминизма, продолжит разработку руководящих принципов и обеспечит их выполнение»,— говорится в документе, который должен быть официально опубликован 1 марта.

Основным критерием профессиональной пригодности для этой должности называется «гендерная компетентность». В проекте также отмечается, что феминистская внешняя политика «не имеет формулы для преодоления непосредственных угроз безопасности».

Андрей Сапожников