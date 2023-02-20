Бывший сотрудник налоговой службы Оренбуржья обвиняется в коррупции

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства одного из налоговых органов Оренбургской области. Ему вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Оренбурга для рассмотрения по существу»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 29 ноября по 26 декабря 2018 года обвиняемый договорился о взятке на сумму три млн руб. и «получил от представителя коммерческой организации часть суммы – 1 млн руб.». Деньги передавались «за содействие в решении вопроса, связанного с мероприятиями налогового контроля, а также за общее покровительство и попустительство по службе», сообщает надзорный орган.

Еще одно преступление был совершено в 2019 году. Обвиняемый узнал о планируемых проверках двух коммерческих организаций и предложил их представителям избежать контрольных мероприятий за незаконное вознаграждение.

Деньги фигурант дела обещал передать должностным лицам налоговых органов. В итоге он получил от коммерсантов 250 и 330 тыс. руб. сообщает контрольный орган. Ранее в Оренбуржье прошли обыски по делу налоговиков, подозреваемых в передаче данных о силовиках.

Георгий Портнов