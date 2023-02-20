В Новочеркасском медколледже восстановили отчисленных за ношение платков студенток

Три из пяти учащихся Новочеркасского медицинского колледжа (Ростовская область), ранее отчисленных из-за ношения платков, восстановлены. Об этом написал президент Национальной ассоциации юристов России (НАЮР) Руслан Нагиев в социальных сетях.

Как заявил глава организации, руководство образовательного учреждения пошло на компромисс. Три девушки продолжат обучение в колледже, две по собственному желанию решили не возвращаться.

«Было принято обоюдное решение о том, что девушки будут посещать занятия в колледже в одежде, соответствующей правилам учебного заведения, при этом не нарушая предписаний своей веры и традиций»,— написал Руслан Нагиев.

Президент ассоциации выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову, представителю главы республики в Ростовской области Руслану Гончаеву, заместителю губернатора Ростовской области Игорю Гуськову, адвокатам Азе Алиевой и Магомеду Нурбагомедову. Также Руслан Нагиев поблагодарил журналистов и блогеров, освещавших конфликт.

Напомним, в январе группу уроженок Чечни и Дагестана отчислили из Новочеркасского медицинского колледжа из-за нарушения внутреннего распорядка: девушки отказывались снимать платки по религиозным убеждениям, приходя в учебное заведение. Студентки надевали головные уборы поверх покрова, как это принято в образовательных учреждениях других исламских регионов — Дагестана и Татарстана. Но руководство медколледжа посчитало, что своей одеждой девушки пропагандируют религиозные взгляды. Чтобы восстановиться, группа студенток при поддержке НАЮР готовилась подать иск в суд с признанием незаконными действий администрации колледжа. Однако конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке.

Подробнее об этом читайте в материале «Хиджаб на чепчик не меняют».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону