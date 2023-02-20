В Башкирии снизилась младенческая смертность

По данным Башстата, в 2022 году в Башкирии умерло 153 ребенка в возрасте до одного года, что на 67 детей или на 25% меньше, чем в 2021 году. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.

В 63,8% случаях смерть младенцев произошла из-за отдельных состояний перинатального периода, в 16,2% случаях — из-за врожденных аномалий. Самый высокий показатель младенческой смертности зарегистрирован в Архангельском, Буздякском, Татышлинском, Балтачевском, Бурзянском, Баймакском, Федоровском, Аскинском районах и в городах Агидель и Межгорье. Там, по словам замминистра, в текущем году проводится выездная методическая работа главными внештатными специалистами, среди который акушер-гинекологи, неонатологи и педиатры.

«Ведение беременных женщин и детей до года взяты на контроль специалистами республиканского клинического перинатального центра РДКБ», — отметил господин Рахматуллин.

Карина Мамаева

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