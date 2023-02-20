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На Дону за незаконные финоперации на сумму 1 млрд рублей задержаны пятеро членов ОПГ

Пятеро участников организованной преступной группировки задержаны в Ростовской области за незаконные финансовые операции. На счета юридических лиц, связанных с бандой, поступило более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По информации Федеральной службы безопасности, участники сообщества обналичивали денежные средства, перечисляли деньги транзитом на счета коммерческих организаций и юридических лиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности контрагентов и т. д. За оказание своих услуг сообщество взимало плату в размере 6-13% от перечисленной суммы.

В ходе расследования, сотрудники УФСБ провели более 30 обысков в Ростовской области и Москве. Оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 20 «лже-организаций», а также налоговых инспекций г. Москва и Ростовской области.

Подозреваемым будут предъявлены обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

«Двоим активных участников ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим — в виде домашнего ареста, одному — в виде запрета определенных действий», — сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Анастасия Назарова

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