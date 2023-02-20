На трассе Джубга – Сочи из-за угрозы расширения оползня закрыто движение грузовиков

Госавтоинспекция ограничила проезд грузового транспорта длиной свыше 11 м на участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи около поселка Дедеркой Туапсинского района, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Минувшей ночью дорожное плотно было повреждено оползнем, подвижки грунта продолжаются, не исключено обрушение новых пластов почвы, пояснили в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края

Оползень повредил одну из полос трассы А-147 Джубга — Сочи длиной около 20 м, на пострадавшем участке действует режим реверсивного движения. По данным ГУ МВД, дорожных заторов в районе поврежденного участка трассы нет. Причиной оползня на горной дороге стали сильные дожди, которые не прекращались все минувших выходные. ГУ МЧС предупредило о том, что в течение ближайших трех суток на Кубани ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки и усиление ветра.

Анна Перова, Краснодар