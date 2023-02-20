Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с грузовиком и автобусом в Горячем Ключе

Прокуратура организовала проверку после столкновения грузовика и мини-автобуса в Горячем Ключе, из-за которого пострадало восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки ведомство оценит соблюдение законности при осуществлении перевозок пассажиров. Также в прокуратуре поставлен на контроль ход и результаты проверки, проводимой сотрудниками полиции.

«По предварительной информации, водитель "Тойоты" осуществлял деятельность по перевозке пассажиров на периодической основе без получения соответствующих разрешительных документов»,— отметили в прокуратуре Краснодарского края.

Вечером 19 февраля 2023 года на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Молькино столкнулись грузовик Sitrak (тип «тонар») и восьмиместный автомобиль Toyota. Авария произошла из-за несоблюдения водителем легковушки безопасной дистанции до впереди следующего грузовика. Из-за столкновения водителя Toyota и еще семь пассажиров, включая 12-летнюю девочку, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Татьяна Ручкина

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