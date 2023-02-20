Полиция возбудила дело о плохом содержании дома-памятника в центре Воронежа

В Воронеже полиция возбудила административное дело по факту неудовлетворительного содержания объекта культурного наследия регионального значения «Флигель Болдырева» — исторического дома постройки 1912 года на улице Комиссаржевской, 2. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия правительства Воронежской области.

В управлении уточнили, что в декабре 2022 года «на основании обращения физлица» подготовили и направили в полицию для возбуждения дела по статье о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, максимальное наказание — штраф в 5 млн руб. для юрлиц).

Также в ведомстве сообщили, что направили «предостережение о недопустимости нарушения требований» в адрес управляющей организации этого дома. Эту функцию выполняет ООО «УК Центрального района», входящая в группу компаний «ПИК-комфорт».

Подробнее о деятельности УК — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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