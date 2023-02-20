Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молдавия проведет военные учения на севере страны

С 21 по 23 февраля Министерство обороны Молдавии проведет тактические учения на полигоне в Бельцах. В пресс-релизе ведомства говорится, что тренировки включены в план обучения армии на 2023 год.

«Личный состав мотострелковых взводов проведет комплексное учение, в ходе которого проведет марши и боевые стрельбы из предоставленного оружия в дневное и ночное время»,— отмечается на сайте министерства.

В Молдавии действует режим ЧП, в начале феврале продленный на 60 дней. 13 февраля президент страны Майя Санду сообщила о попытках российских спецслужб сменить политический курс Молдавии с проевропейского на пророссийский.

Подробнее о ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Переворотный момент».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...