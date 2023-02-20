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Турецкий завод группы ММК возобновляет работу после землетрясения

Завода MMK Metallurji (Дертйол, Турция, входит в группу ММК) возобновляет работу в нормальном режиме после перерыва, который был вызван землетрясением, произошедшим две недели назад. Как сообщают в пресс-службе металлургической компании, специалисты осмотрели производственную площадку и агрегаты и установили, что предприятие избежало серьезных повреждений.

Руководство ММК приняло поэтапный план возобновления производства. Сначала стартовала работа непрерывного травильного агрегата и реверсивного стана. Металл, произведенный на этом оборудовании, должен обеспечить полную загрузку другого завода группы ММК в Диловасы, где расположены агрегат непрерывного горячего цинкования и агрегат полимерных покрытий.

Также специалисты дополнительно усиливают конструкции и подготавливают к запуску другие агрегаты комплекса. Порт ММК уже неделю работает в полноценном режиме.

Также компания продолжает решать гуманитарные вопросы. Несколько десятков людей, из-за землетрясения оставшихся без жилья, временно проживают на предприятии, и на заводе занимаются их расселением за пределами производственной площадки, чтобы обеспечить их безопасность. Между тем компания готовится построить временное жилье для сотрудников, дома которых были разрушены или признаны непригодными для жилья.

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