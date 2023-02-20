В Аткарске главного бухгалтера и завхоза оправдали по делу о фиктивном трудоустройстве

Аткарский городской суд Саратовской области вынес оправдательный приговор главному бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия Аткарского муниципального района» и директору МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждений культуры и кино» района. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия муниципальные служащие похитили бюджетные средства района путем фиктивного трудоустройства в МУ «ХЭГ УК» работника. Этими средствами бухгалтер якобы распорядилась по своему усмотрению.

Суд не нашел признаков состава преступления, инкриминируемого подсудимым.

Он не усмотрел в действиях фигурантов корыстной цели при изъятии денежных средств за счет ставки фиктивно работника и вынес оправдательный приговор.

Марина Ковалева