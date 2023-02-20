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В Пермском крае впервые выполнили трансплантацию почек от посмертного донора

В Пермской краевой клинической больнице (ПККБ) впервые в Прикамье выполнены аллотрансплантации почек от посмертного донора. Как сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, операция была проведена в конце 2022 года. В ходе нее были проведены трансплантации почек сразу двум реципиентам — молодому человеку и девушке, которые страдали хронической болезнью почек и длительное время находились на программном гемодиализе.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Пересадка почки от человека к человеку возможна двумя способами. Первый — от близкого родственника, при условии, что их генотипы совпадают, потенциальный донор здоров и при этом согласен отдать орган реципиенту. Такие операции в Пермском крае проводятся с 2015 года. Второй способ — от посмертного неродственного донора, если у пациента нет родственника, который может им выступить. Трансплантация почек таким способом в регионе до этого не осуществлялась.

По данным регионального минздрава, в настоящее время в Пермском крае проживает 1050 пациентов с почечной недостаточностью. Из них 893 регулярно проходят процедуру гемодиализа в условиях медицинских учреждений, трижды в неделю по четыре часа.

Сейчас в ПККБ идет подготовка к выполнению первой в Пермском крае трансплантации печени от посмертного донора.

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