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обновлено 13:04

Количество вакансий в сфере продаж в Ижевске увеличилось на 55% в январе

В столице Удмуртии в январе число вакансий в сфере продаж выросло на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Авито Работа. При этом активность соискателей выросла на 29% за этот же период.

Чаще всего в продажах ищут сотрудников на полный рабочий день — 51%, со сменным графиком работы — 43%. Наибольшим спросом пользуется линейный персонал, в том числе продавцы-консультанты — 36%, кассиры — 16%. Кроме того, бизнес нуждается в опытных менеджерах по продажам — 8%, торговых представителях — 2%.

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