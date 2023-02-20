Траты на проведение «Игр будущего» в Казани превысят 5 млрд рублей

На проведение соревнования «Игры будущего» в Казани потратят 5,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Финансирование планируют разбить на две части. В этом году на соревнование потратят свыше 1,7 млрд руб., остальные деньги выделят в 2024 году.

«Игры будущего» будут проходить в Казани через год: с 23 февраля по 2 марта. В течение девяти дней свыше 2 тыс. человек из 256 стран будут соревноваться в в виртуальных дисциплинах, и на реальных спортивных площадках. Всего в программу вошли 16 технологических дисциплин.

"Ъ-Казань"