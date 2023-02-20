На Кубани объявили сразу три штормовых предупреждения

ГУ МЧС по Краснодарскому краю 20 февраля объявило в регионе сразу три штормовых предупреждения. Ведомство сообщает о ветре, лавиноопасности и сильных осадках.

С 20 февраля и до первой половины дня 22 февраля включительно на Кубани ожидаются дождь, дождь с мокрым снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром до 20-25 м/с. Местами в крае прогнозируется очень сильный снег, его сильное налипание на проводах и деревьях, а также гололедно-изморозевые отложения.

Кроме того, на юго-западных притоках реки Кубань и реках юго-восточной территории и Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Они могут затронуть Горячий ключ, Геленджик, Северский, Абинский, Апшеронский, Белореченский, Мостовской и Туапсинский районы.

Кроме того, в регионе 21 февраля по району Феодосия-Анапа и югу Керченского пролива ожидается усиление ветра до 25-28 м/с. Высота волн будет достигать 30-40 дм. С 18 часов 20 февраля и в течение двух суток в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1 тыс. м будет лавиноопасно.

Татьяна Ручкина

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