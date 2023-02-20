УГМК продает карьер и обогатительную фабрику в Сибае

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует выставить на продажу карьер и обогатительную фабрику в Сибае, сообщает телеканал UTV со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

По словам господина Назарова, компания ведет переговоры с двумя потенциальными покупателями. «С двумя крупными компаниями ведется переговоры. С одной — по фабрике, с другой — по самому карьеру с учетом отвалов. Для переработки отвалов технология есть, предварительные переговоры проведены. Надеемся, что их завершат успешно и два предприятия будут работать. Развитие Сибая и в этом направлении будет продолжаться», — отметил премьер-министр.

УГМК — один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России.

Олег Вахитов

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