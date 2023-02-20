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обновлено 12:31

Насмерть сбивший ребенка водитель автобуса в Ижевске предстанет перед судом

В столице Удмуртии перед судом предстанет водитель пассажирского автобуса, которого обвиняют в наезде на ребенка и его гибели (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Как сообщает пресс-служба надзорного органа, по данному факту также была проведена проверка принятия городской службой благоустройства и дорожного хозяйства мер по обеспечению содержания дорог.

По версии следствия, утром 15 декабря 2022 года водитель, не осуществляя контроль за дорожной ситуацией, на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №47 по ул. Тракторная, передней частью автобуса наехал на ребенка. В результате пешеход скончался на месте.

При этом в ходе проверки прокуратура зафиксировала наличие снега и зимней скользкости на участке дороги по ул. Тракторная на покрытии проезжей части, а также снежных валов ближе 10 м от пешеходного перехода. Указанные нарушения способствовали аварии.

Руководителю службы внесли представление. После вмешательства прокуратуры учреждением произведена очистка дороги от снега и снежных валов, а также приняты меры к усилению контроля за деятельностью подрядных организаций. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Водитель автобуса, которому грозит до пяти лет лишения свободы, предстанет перед судом.

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