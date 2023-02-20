Саудовская Аравия построит крупнейший деловой центр в форме куба

Правительство Саудовской Аравии намерено построить 400-метровый кубический небоскреб под названием Мукааб (Mukaab) в Эр-Рияде. Планируется, что он будет располагаться в новом районе площадью 19 кв. км, который построят к северо-западу от центра Эр-Рияда, сообщает портал Dezeen.

Небоскреб в высоту, длину и ширину будет достигать по 400 м, его общая площадь составит 25 млн кв. м. Планируется, что это будет «сверхвысокий небоскреб», а также самое высокое здание в городе. Внутри на площади 2 млн кв. м расположатся магазины, культурные и туристические достопримечательности, также почти во всю высоту здания построят аквариум.

В новом районе также будет предусмотрено более 100 тыс. жилых лотов, 9 тыс. гостиничных номеров, а также более 980 тыс. кв. м торговых площадей и 1,4 млн кв. м офисных помещений. По планам правительства Саудовской Аравии, проект должен быть завершен к 2030 году.

Лаура Кеффер