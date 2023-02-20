Заведующую детским садом в Кизнере будут судить за фиктивное трудоустройство дочери

В Удмуртии перед судом предстанет жительница поселка Кизнер, которую обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге (ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Как следует из материалов следствия, в июле 2021 года женщина, занимая пост заведующей детского сада, издала фиктивный приказ, согласно которому ее дочь устроилась на работу в учреждение. В частности, она заняла должность музыкального руководителя. Начисленную дочери заработную плату женщина присвоила.

Свою вину обвиняемая и полностью возместила ущерб. Уголовное дело, за которое женщине грозит до шести лет лишения свободы, направлено в суд.