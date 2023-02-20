HeadHunter: в Нижегородской области усиливается нехватка кадров

В Нижегородской области продолжает усиливаться кадровый дефицит, говорят эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter. По результатам их исследования, уровень конкуренции на рынке труда региона снизился с 3,7 резюме на вакансию в декабре 2022 года до 3,4 в январе 2023 года. Нормой считаются пять-шесть резюме на вакансию.

Высокая конкуренция сохраняется среди юристов: на одну вакансию приходится 5,6 резюме. Нехватка кадров ярко выражена в сферах «Консультирование», «Добыча сырья», «Домашний персонал» (по 0,1 резюме на вакансию), «Медицина» (0,7) и «Рабочий персонал» (0,8).

Большое влияние на рынок труда в 2023 году оказывает трансформация экономики, изменение цепочек поставок и работа в условиях импортозамещения, считает главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина. По ее словам, такие масштабные процессы меняют структуру востребованного персонала у работодателей.