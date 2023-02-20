АТОР: цены на весенние туры в Таиланд начали снижаться

Стоимость туров в Таиланд с заездами в марте и апреле начала снижаться относительно зимнего периода, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Показатели забронированных путешествий свидетельствуют о том, что Таиланд продолжит лидировать в рейтинге продаж среди россиян. Однако, отмечают в АТОР, значительного уменьшения стоимости туров не будет.

Цена путешествий в Таиланд сильно выросла по сравнению с «допандемийными показателями», сообщили в АТОР. По данным турагентов, в 2019 году путешественники платили за отдых в этой стране в среднем около 40–50 тыс. руб. Однако впоследствии стоимость туров возросла до 200 тыс. руб.

«Туристам было непросто принять факт, что Таиланд больше не является бюджетным направлением. Нынешние расценки они встречали фразой "За такие деньги нам Таиланд не нужен!" и отказывались от поездок… Сейчас ситуация нормализовалась, туристы приняли действительность, и таиландский ценник их больше не пугает»,— рассказал директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов.

По данным АТОР, в феврале стоимость большинства туров в Таиланд варьировалась от 180 тыс. до 200 тыс. руб. на двоих. Однако на данный момент цены приступили к снижению. За мартовский тур в Паттайю, пишет АТОР, туристам придется заплатить от 148,4 тыс. до 180,7 тыс. руб. на двоих. Стоимость отдыха в Пхукете варьируется от 171,6 тыс. до 293 тыс. руб.

Цены на туры в Паттайю в апреле начинаются от 145,5 тыс. руб. на двоих. Максимальная стоимость путешествия — 184,2 тыс. руб. Отдых для двоих туристов в Пхукете будет стоить от 134,9 тыс. до 270 тыс. руб.

Как сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России, цены на зарубежные поездки начали расти на 15–25% в преддверии праздников. Также на их росте сказывается ослабление рубля. За прошедший год зарубежные туры на февральские праздники подорожали на 15–20%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Февраль переписал цены на отдых».

Милена Костерева