В Татышлинском районе на капремонт двух школ направят 220,4 млн рублей

Администрации двух школ в Татышлинском районе по итогам конкурсов 17 февраля заключили контракты на капремонт с уфимским ООО Строительная компания «Башрегионстрой», сообщается на сайте госзакупок. Контракт на капремонт школы в селе Нижнебалтачево начальной стоимостью в 101,25 млн руб. заключен за 100,2 млн руб. (дисконт — 1,04%). Два других участника, не названные в протоколе, предлагали исполнить его за 93 млн и 100 млн руб. (на 8% и 1,4% дешевле соответственно). Стоимость контракта капремонта школы в селе Верхние Татышлы составила 120,2 млн руб. при начальной цене 122,78 млн руб. (дисконт — 0,8%), второй участник готов был исполнить его за 118,77 млн руб. (на 2% дешевле). Таким образом, общая начальная стоимость контрактов снизилась с 224 млн руб. до 220,4 млн руб. Работы будут оплачены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Капремонт в обеих школах должен быть завершен до 1 августа. В школах необходимо утеплить кровлю, заменить оконные и дверные блоки, смонтировать алюминиевый витраж с дверью, навесные панели на фасаде, входные группы и так далее.

ООО Строительная компания «Башрегионстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2006 года. Владельцем компании является Ирек Ахмадуллин. В 2021 году выручка предприятия составила 100,24 млн руб., чистая прибыль — 245 тыс. руб. В 2022 году был заключен один госконтракт за 3,7 млн руб.

Майя Иванова

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