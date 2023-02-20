Зарубежные СМИ: Специально ли Иран обогащает уран?

В Иране обнаружен уран с высокой степенью обогащения, близкой к уровню, необходимому для создания ядерного оружия. Это выяснилось в результате внезапной проверки МАГАТЭ. Bloomberg пишет, что Тегеран довел очистку радиоактивного металла до 84%. Это всего на 6 % ниже, чем нужно для создания ядерных ракет и бомб. Было ли это сделано целенаправленно? И какие последствия могут иметь результаты проверки МАГАТЭ? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предельный уровень чистоты урана, который выходит с иранских заводов — 60%. Тегеран заявил о повышении планки в апреле 2021 года. До этого степень обогащения составляла 20 %. Теперь выясняется, что иранский уран вплотную приблизился к тому качеству, которое необходимо для создания ядерного оружия. И МАГАТЭ знало об этом, говорится в коротком сообщении Международного агентства по атомной энергии в Twitter.

Bloomberg пишет, что экспертам МАГАТЭ еще предстоит определить, добивался ли Иран обогащения урана до рекордного уровня специально или это произошло непреднамеренно из-за накопления топлива в трубах, соединяющих центрифуги. Как пояснил глава агентства Рафаэль Гросси, инспекторы обнаружили на заводе в Фордо незаявленное изменение в технологии, которой увеличило уровень обогащенности урана. В МАГАТЭ утверждают, что иранцы внесли существенные изменения в конструкцию завода без уведомления агентства.

Reuters уточняет, что обогащение урана усугубляет опасения по поводу ядерных амбиций Тегерана.

Иран начал расширять свои проекты в 2019-м, через год после того, как администрация Дональда Трампа вывела США из ядерного соглашения, напоминает The Wall Street Journal. По договоренности от 2015 года, Иран мог обогащать уран не более чем на 4% в течение 15 лет. Но решение господина Трампа обнулило этот договор. Попытки президента США Джо Байдена возродить соглашение пока не увенчались успехом. В Тегеране заявляли, что заинтересованы в возобновлении сделки, но условия, которые выдвинули местные власти, США и их европейские партнеры назвали неприемлемыми, пишет издание.

В самом Иране отрицают высокую степень обогащения урана. Не то что до 84%, даже выше 60% уровень не поднимался, приводит слова местного чиновника из Организации по атомной энергии издание Iran International. А частицы с чистотой завышенного уровня — это обычное дело при отборе проб.

И это настолько рядовое событие, что Исламская республика даже не сообщило об этом отклонении другим государствам-членам соглашения. Поэтому Тегеран расценивает просочившуюся в СМИ информацию, как попытку «размазать и исказить факты», пишет «Аль-Джазира».

А конфиденциальные отчеты МАГАТЭ Запад использует в качестве политического инструмента для давления на Иран. Эту проблему несколько дней назад уже обсуждали в телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана и глава европейской дипломатии. Жозеп Боррель вновь говорил о новых санкциях против иранских чиновников и компаний за то, что страна, как заявляют в Брюсселе, якобы продает России беспилотники. Тегеран в свою очередь в очередной раз заявил, что никаких боевых дронов Москве не поставляет.

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