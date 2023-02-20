Динара Алпашаева оставила пост директора Корпорации развития Удмуртии

Динара Алпашаева по собственному желанию покинула пост директора Корпорации развития Удмуртии. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе организации, исполнять обязанности будет заместитель руководителя корпорации по инвестиционной деятельности, директор УК «Промпарк» Владимир Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Пост директора Корпорации развития госпожа Алпашаева занимала с декабря 2020 года. Напомним, с 2018 года по 2020 год Корпорацию развития Удмуртии возглавлял Константин Сунцов, который в ноябре 2020 года занял пост исполняющего обязанности первого вице-премьера правительства Удмуртии. Затем на должность врио гендиректора Корпорации назначили Владимира Смирнова.