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Отчисленные студентки медколледжа в Новочеркасске восстановлены

Руководство Новочеркасского медицинского колледжа восстановило трех из пяти отчисленных за ношение платков студенток. Об этом сообщил президент Национальной Ассоциации Юристов России (НАЮР) Руслан Нагиев в социальной сети «Вконтакте».

Девушкам и руководителям учебного учреждения удалось найти компромисс в досудебном порядке, сообщил глава ассоциации.

«Было принято обоюдное решение о том, что девушки будут посещать занятия в колледже в одежде, соответствующей правилам учебного заведения, при этом, не нарушая предписаний своей веры и традиций», — написал Руслан Нагиев.

В опубликованном видео девушки выражают благодарность за поддержку в решении проблемы главе Чечни Рамзану Кадырову, его представителю в Ростовской области — Руслану Гончаеву, заместителю губернатора Ростовской области Игорю Гуськову, адвокату Азе Алиевой и Магомеду Нурбагомедову. НАЮР также поблагодарила журналистов и блогеров, освещавших ситуацию.

Ранее «Ъ» подробно писал о конфликте в Новочеркасском медицинском колледже, где пятерых девушек из Дагестана и Чечни отчислили из-за ношения платка. По мнению руководства учебного заведения, таким образом студентки нарушали правила внутреннего распорядка.

Анастасия Назарова

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