Двое чиновников горадминистрации Армавира признаны виновными в злоупотреблении полномочиями

Армавирский горсуд вынес приговор бывшему заместителю главы города Армавира Сергею Марченко, а также бывшему и.о. начальника городского управления ЖКХ Александру Аксенову, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Оба бывших чиновника признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, им назначено наказание в виде штрафов в сумме 60 тыс. и 70 тыс. рублей, а также в виде запрета занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Противоправную деятельность высокопоставленных сотрудников мэрии Армавира выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Суд установил, что в 2020 году чиновники заключали договоры на выполнение работ по озеленению города Армавира с единственным поставщиком – предприятием «Озеленитель», где директором работал сын заместителя главы города Сергея Марченко. Между тем законодательство в сфере закупок требует применения конкурсного способа определения поставщиков услуг для муниципалитетов.

В судебном заседании оба подсудимых признали вину, но от дачи показаний отказались.

Анна Перова, Краснодар