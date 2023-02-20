ЦБ Китая сохранил ключевую ставку на уровне 3,65%

Народный банк Китая сохранил ключевую ставку рефинансирования — годовую ставку кредитования для первоклассных заемщиков (LPR) — на уровне 3,65%. Ключевая ставка не меняется Центральным банком страны второй месяц подряд. Неизменной осталась и пятилетняя LPR — на уровне 4,3%.

На фоне решения ЦБ Китая сохранить ставку растут азиатские фондовые индексы. Так, шанхайский Shanghai Composite вырос по итогам торговой сессии на 2,06%, а Shenzhen Component — на 2,03%. Индекс CSI 300 по итогам торгов вырос на 2,45%.

Кирилл Сарханянц