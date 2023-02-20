Бастрыкин поручил проверить информацию о нападении бездомных собак на жителя Краснодара

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о нападении безнадзорных собак на мужчину в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из пабликов появилось сообщение о нападении бездомных собак на человека в Юбилейном микрорайоне. В результате мужчина получил телесные повреждения и ему потребовалась медицинская помощь.

Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также принять меры по обеспечению безопасности граждан. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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