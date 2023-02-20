На Ставрополье задержан напавший на полицейского мужчина

Неоднократно судимый 34-летний житель Ставропольского края задержан по обвинению в избиении полицейского. Мужчина сломал служителю правопорядка медиальную и нижнюю стенку орбиты, сообщает пресс-служба СУ СКР Ставрополья. Данные подозреваемого не раскрываются.

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из торговых залов Ставрополя 18 февраля. Мужчина дебоширил в помещении, поэтому полицейские попытались задержать его за мелкое хулиганство. Правонарушитель применил насилие в отношении командира отделения взвода ОР ППСП отдела полиции 2 Управления МВД России по г. Ставрополю.

По данным РЕН ТВ, мужчина бил сотрудника полиции пакетом с замороженным мясом, из-за чего тот получил перелом. Мужчину задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Пока суд определяет меру пресечения для задержанного.

Анастасия Назарова