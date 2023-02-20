Горнолыжный комплекс в Кузбассе закроют для туристов из-за соревнований

В Междуреченске с 25 февраля по 1 марта комплекс горы Югус будет закрыт для отдыха, сообщил глава города Владимир Чернов в своем Telegram-канале. «Посещение горнолыжниками, сноубордистами, снегоходчиками, лыжниками временно ограничено. Полеты на квадрокоптере над территорией комплекса тоже под запретом», - отметил Владимир Чернов.

Как сообщил чиновник, в эти дни на территории комплекса пройдут соревнования в рамках международных спортивных игр «Дети Азии».

Вторые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Спортсмены из 12 стран Азии, республики Беларусь и 8 регионов России примут участие в соревнованиях. Церемония открытия пройдет 25 февраля в Кемерове.

В программу соревнований вошли лыжные гонки, конькобежный спорт, в том числе шорт-трек, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу. Также впервые в истории Игр пройдут демонстрационные соревнования по компьютерному спорту.

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Лолита Белова